PKK mağarasından çıkmayan HDP'li Buldan ve CHP'li Kılıçdaroğlu'ndan teröristlerle ilişkimiz yok yalanı

Son dakika haberi! Her fırsatta terör örgütü PKK'nın savunuculuğunu yapan terörün siyasi ayağı HDP ve onun destekçisi CHP'den Gara'da 13 vatandaşın şehit edilmesi sonrası inkar ve yalan politikası devam ediyor. Terör örgütü PKK ile görüşüp yaşananları engelleyebileceğini söyleyen HDP'lileri görmezden gelen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bizim PKK ile herhangi bir ilişkimiz bir irtibatımız yoktur." dedi. Öte yandan HDP ile ilişkilerini bozmak istemeyen CHP'li Kılıçdaroğlu, basın toplantısında "Bölücü terör örgütünün reklamını yapmak zorunda değiliz." diyerek bugüne kadar yaptığı terör savunuculuğunu gizlemeye çalıştı.