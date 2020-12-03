Dünya, koronavirüse karşı yüzde 95 etkinlik oranına sahip aşıyı hazırlayan Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi konuşuyor.
New York Times gazetesinde yer alan köşe yazısında, BioNTech ve Pfizer'ın geçen ay duyurduğu aşının oldukça umut verici sonuçlara sahip olduğu anımsatıldı.
"İCATLARI DOĞRU ZAMANDA GELDİ"
"Türk çiftin aşı icat etmesi doğru zamanda gelmiş gibi görünüyor." denilen yazıda, Şahin ve Türeci'nin başarısının göçmenliğin yararlarını övmek, göçmenlerin toplumu nasıl zenginleştirdiğini ve derinleştirdiğini anlamak için bir fırsat olduğu kaydedildi.
"DÜNYAYI ÖLÜMCÜL VİRÜSTEN KURTARAN TÜRK ÇİFT..."
Şahin-Türeci çiftinin, son yıllarda Almanya'da yaygınlaşan göçmenlere karşı öfkeye meydan okuma niteliğinde olduğu belirtilerek, "Göçmen karşıtı duyguları ortadan kaldırabilecek bir şey varsa, bunu kesinlikle dünyayı ölümcül bir virüsten kurtaran bir Türk çift yapar." denildi.
Çiftin hikayesine yer verilen yazıda, Türk bir işçinin oğlu olan Uğur Şahin'in küçük yaşta Almanya'ya göç ettiği, Özlem Türeci'nin de bir Türk doktorun kızı olduğu aktarıldı.
PARANIN GİDECEĞİ YER BELLİ OLDU
Pfizer, aşıyı ABD'de acil kullanım için denetleyici kurumların onayına sunacağını duyurdu.
Pandemi devam ederken ve birçok ülkede ikinci pikini yaşarken geliştirdikleri koronavirüs aşısıyla isimlerini dünyaya duyuran Türk doktorlar Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci, Amerika Birleşik Devletleri'nde yazılı ve görsel medya organlarında kendilerinden söz ettirmeye devam ediyor. Bu kez de Wall Street Journal gazetesi, Şahin ile Türeci'nin başarısını ve aşıdan elde edecekleri kazanca ilişkin son dakika haberlerini sütunlarına taşıdı.
BM'DEN TÜRK DOKTORLARA ÇAĞRI
Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, aşı geliştiren BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Şahin ve eşi Dr. Türeci'yi 3-4 Aralık'ta BM'de yapılacak COVID-19 Zirvesine davet etti. Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Twitter üzerinden Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile video konferans yoluyla görüştüğü ve tüm dünyaya umut veren başarıları için kendilerini "içten tebrik ettiği" açıklamasında bulundu. Ayrıca Bozkır "3-4 Aralık'ta başkanlık edeceğim BM Genel Kurulu COVID Özel Oturumuna konuşmacı olarak davetimi kabul ettiler" ifadesini kullandı.
"BU BAŞARILI ÇALIŞMANIN ARKASINDA 30 YILLIK EMEK VAR"
Batı'da ilk koronavirüs aşısının, iki Türk bilim insanı tarafından bulunduğu vurgulanan ve internet sitelerinde de son dakika olarak duyurulan makalede, "Bu aşı, çok hızlı geliştirilen bir ilaç ama 30 yıl süren bir çalışmanın emeği" denildi.
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin geliştirdiği aşıyla ilgili görüşmelerin aralıksız devam ettiğini aktarmıştı...
AŞIDAN 13 MİLYAR DOLAR KAZANACAKLAR
İki ünlü doktorun projelerinden de bahsedilen haberde, Prof. Dr. Uğur Şahin'in Çin'de ortaya çıkan salgının dünyaya yayılacağını öngördüğü, bütün izinlerini iptal ederek ve haftanın 7 günü aşı formülleri üzerinde çalıştığı ifade edildi. Ayrıca Türk doktorların koronavirüse karşı bulduğu aşının 13 milyar dolardan fazla gelir getireceği eblirtilen makalede çiftin bu miktarı harcayacağı yer de aktarıldı.
KANSERE ÇARE ARAMAK İÇİN KULLANACAKLAR
Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in Pfizer bioNtech olarak bilinen koronavirüs aşısından elde edilecek geliri kanser tedavisi araştırmalarına yatıracağı bilgisi paylaşıldı.
PFIZER/BIONTECH AŞISI %95 ETKİLİ!
Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken, bir yandan da aşı çalışmaları sürüyor. ABD'li ilaç firması Pfizer, yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşısının son aşamasının nihai sonuçlarının %95 etkili olduğunu gösterdiğini ve gerekli iki aylık güvenlik verilerine sahip olduklarını açıkladı.
ÖNEMLİ YAN ETKİSİ YOK
İlaç üreticisi, Alman ortağı BioNTech ile geliştirilen aşının etkinliğinin yaş ve diğer veriler arasında tutarlı olduğunu ve önemli yan etkilerin olmadığını belirtti.
Pfizer bu durumun aşılamanın dünya çapında yaygın olarak uygulanabileceğinin bir işareti olduğunu söyledi.
65 YAŞ ÜZERİNDE DE BÜYÜK KORUMA SAĞLIYOR
Virüsten özellikle risk altında olan 65 yaş üstü yetişkinlerde etkililik % 94'ün üzerinde olduğu ifade edilmişti.
Öte yandan, açıklamada aşının yan etkilerin çoğunlukla hafif ila orta derecede olduğunu ve hızla ortadan kalktığını söylendi.
Aşılananların % 2'sinden fazlasını etkileyen tek ciddi yan etki, ikinci dozdan sonra alıcıların %3,7'sini etkileyen yorgunluk olduğu belirtildi.