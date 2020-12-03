Çiftin hikayesine yer verilen yazıda, Türk bir işçinin oğlu olan Uğur Şahin'in küçük yaşta Almanya'ya göç ettiği, Özlem Türeci'nin de bir Türk doktorun kızı olduğu aktarıldı.

PARANIN GİDECEĞİ YER BELLİ OLDU

Pfizer, aşıyı ABD'de acil kullanım için denetleyici kurumların onayına sunacağını duyurdu.

Pandemi devam ederken ve birçok ülkede ikinci pikini yaşarken geliştirdikleri koronavirüs aşısıyla isimlerini dünyaya duyuran Türk doktorlar Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci, Amerika Birleşik Devletleri'nde yazılı ve görsel medya organlarında kendilerinden söz ettirmeye devam ediyor. Bu kez de Wall Street Journal gazetesi, Şahin ile Türeci'nin başarısını ve aşıdan elde edecekleri kazanca ilişkin son dakika haberlerini sütunlarına taşıdı.