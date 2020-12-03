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Siirt depreminin şiddeti radyo stüdyosunda böyle kaydedildi (İLK GÖRÜNTÜLER)

Siirt depreminin şiddeti radyo stüdyosunda böyle kaydedildi (İLK GÖRÜNTÜLER)
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Son dakika haberine göre Siirt'te bir deprem meydana geldi. AFAD, "Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 08.45'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi." açıklamasında bulundu. Yerin 20.06 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Bir radyo stüdyosunda depremin şiddeti kameraya yansıdı. Vatandaşlar da kendilerini sokaklara attı. İşte ilk görüntüler...


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Bir radyo stüdyosunda depremin şiddeti kameraya yansıdı. Vatandaşlar da kendilerini sokaklara attı. İşte ilk görüntüler...

AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 8.45'te, 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 20 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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