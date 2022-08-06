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Pençe-Kilit'ten acı haber! Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin şehit oldu

Pençe-Kilit'ten acı haber! Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin şehit oldu
06.08.2022 11:47

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Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in şehit olduğunu duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Ergin'in yaralandığı ve hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Ergin'nin müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

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