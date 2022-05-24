Haberler Haber Videoları Pençe Kilit Operasyonu nerede? Yüreğimiz yandı: 3 asker şehit 4 asker yaralı! | Pençe Kilit Operasyonu şehitleri son dakika haberi

Pençe Kilit Operasyonu nerede? Yüreğimiz yandı: 3 asker şehit 4 asker yaralı! | Pençe Kilit Operasyonu şehitleri son dakika haberi

Pençe Kilit Operasyonu nerede? Yüreğimiz yandı: 3 asker şehit 4 asker yaralı! | Pençe Kilit Operasyonu şehitleri son dakika haberi
24.05.2022 13:22 - Son Güncelleme: 24.05.2022 13:23

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Son dakika haberi... MSB: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

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Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Harekatı'ndan şehit haberi geldi.

PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bugün teröristlerle çıkan çatışmada, 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz.''

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