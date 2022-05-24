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Yürekler paramparça! Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan 5 yiğit aynı fotoğraf karesinde! Şehit askerlerin isimleri belli oldu!

Yürekler paramparça! Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan 5 yiğit aynı fotoğraf karesinde! Şehit askerlerin isimleri belli oldu!
24.05.2022 17:58

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit operasyonunda çıkan çatışmada, 5 askerin şehit olduğunu açıkladı. PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 5 askerin birlikte çektirdiği fotoğraf karesi ortaya çıktı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit operasyonunda çıkan çatışmada, 5 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bölgede operasyonlar, olumsuz hava şartlarına rağmen karadan ve havadan devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Akar da beraberinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattına gitti.



TERÖRİSTLER KÖŞEYE SIKIŞTI
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde komandoların, bir grup teröristi mağarada sıkıştırdığı öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığının teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğunu açıkladığı Pençe-Kilit bölgesinde operasyonlara hız verildi.



Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, yoğun yağış ve sis ile yer yer kum fırtınasına rağmen devam eden operasyonlar sırasında komandolar bir grup teröristi bir mağarada sıkıştırdı. Mağara çevresinde çatışmaların devam ettiği belirtildi.

Teröristlerin düzenlediği saldırının ardından sınır hattına giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile temaslarına devam ettiği bildirildi.



ŞEHİTLERİMİZ AYNI KAREDE
Öte yandan şehit olan 5 kahraman vatan evladının yan yana olduğu fotoğraf ortaya çıktı.

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