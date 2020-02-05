İşte Pegasus uçağının Sabiha Gökçen'de 40 metreden çukura düştüğü o an! 05.02.2020 23:29

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus'a ait uçağın pistten çukura düştüğü an saniye saniye kaydedildi. Kazanın ardından olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken İstanbul valisi Ali Yerlikaya yaptığı son açıklamada 120 kişinin hastaneye kaldırıldığını söylemişti. İşte uçağın pistten çukura düştüğü o anlar...

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan bir uçak pistten çıktı. İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıktı.

Uçakta 175 yolcu, 2 bebek, 6 mürettebat olmak üzere toplam 183 yolcu bulunuyordu.

Üç parçaya ayrıldığı görülen uçakta ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığı 157 yaralının çevredeki hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

Yaralanan pilotlarının durumlarının iyi olduğu, yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği açıklandı.

"30-40 METRE YÜKSEKLİKTEN YOLA DOĞRU DÜŞTÜ"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıktığı bölgeye geldi. Vali Yerlikaya burada kameralar karşısında bir açıklama yaptı.

Vali Yerlikaya açıklamasında, "Bu akşamüzeri saat 18.30 civarında İzmir-Sabiha Gökçen İstanbul seferini yapan Pegasus yolcu uçağı maalesef kötü hava koşulları sebebiyle piste tutunamıyor. Pistten çıktıktan sonra 50 60 metre sürükleniyor. TEM'den E5'e bağlantı yolunun olduğu mevkide 30-40 metre yüksekten buraya düşüyor. 175 yolcu, 2 bebek, 4 mürettebat ve 2 pilotumuz var." dedi.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı son açıklama da ise, Sabiha Gökçen Havalimanı kriz merkezinde olduğunu belirtti.