Pazarda seç-al dönemine son! Pazardan alınan meyve sebzelerde virüs riski var mı? Uzman isim canlı yayında uyardı! |Video 20.03.2020 13:49

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yaş sebze ve meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik bazı tedbirler aldık, 81 il valiliğine talimat gönderdik. Market, manav ve pazarda ambalajsız satılan yaş sebze ve meyveler tüketicilerce seçilmeden, satıcılarca hijyenik koşullarda satışa sunulacak" dedi. Peki pazardan alınan meyve ve sebzelerde virüs tehdidi var mı? Varsa virüslerden korunmak için pazardan alınan sebze ve meyveler nasıl temizlenmeli? Uzman isim A Haber canlı yayınında anlattı.