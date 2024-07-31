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Parkta silahı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı!
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Parkta silahı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı!

Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024, 22:54   |   Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2024, 22:54

Çorum merkeze bağlı Gülabibey Mahallesi Rüstem Eren Parkı'nda düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Olay mahallinden ilk görüntüler...

Çorum'da bir parkta düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Olay, Gülabibey Mahallesi Rüstem Eren Parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parka gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından açılan silahla ateş açılması neticesinde Veysel Çalışkan ve Samet B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla kaldırıldığı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Veysal Çalışkan hayatını kaybetti.

Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren zanlı ve zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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