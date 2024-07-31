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Çankaya'da şoke eden cinayet! Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener anneannesi Leyla Çetiner'i silahla vurarak öldürdü!
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Çankaya'da şoke eden cinayet! Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener anneannesi Leyla Çetiner'i silahla vurarak öldürdü!

Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024, 23:11   |   Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2024, 23:12

Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, ile kayınvalidesi Leyla Çetiner arasında Ankara’da ikamet ettikleri Ayrancı Mahallesi’ndeki evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında Bedirhan Şener rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü. Cinayet mahallinden ilk görüntüler...

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, evinde rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü.

Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında Ankara'da ikamet ettikleri Ayrancı Mahallesi'ndeki evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla rehin aldı.

Bunun üzerine Abdüllatif Şener, evin bulunduğu sokağa çıkarak durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayın seyri dolayısıyla bölgeye özel harekat polis ekibi de gönderildi.

Bedirhan Şener, bu sırada anneannesi Çetiner'i silahla vurarak öldürdü.

Bedirhan Şener, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polisin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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