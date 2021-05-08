RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları Park halindeki elektrikli bisikletin üzerinde buluna cep telefonunu 3 saniyede çalan hırsız kamerada

Park halindeki elektrikli bisikletin üzerinde buluna cep telefonunu 3 saniyede çalan hırsız kamerada

Park halindeki elektrikli bisikletin üzerinde buluna cep telefonunu 3 saniyede çalan hırsız kamerada
08.05.2021 09:10
Ana Sayfa 00:29
Akıncı 20. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 00:30
Bir Zamanlar Çukurova 95....
Ana Sayfa 00:51
İsrail’in Mescid-i Aksa’ya...
Ana Sayfa 13:57
Süleyman Soylu’dan, İsrail'in...
Ana Sayfa 01:21
Lider Beşiktaş'tan derbi...
Ana Sayfa 04:03
İşgalci İsrail’den Mescid-i...
Ana Sayfa 02:22
Adil Karaismailoğlu'ndan...
Ana Sayfa 00:59
Park halindeki araca çarpan...
Ana Sayfa 18:16
Yalan anketler ne diyor,...
Ana Sayfa 00:57
Çukur 4.Sezon 36. bölüm 1.ön...
Ana Sayfa 01:30
Meteorolojiden birçok il için...
Ana Sayfa 00:24
Bingöl'de dehşet! Kocasını...

Osmaniye’de park halindeki elektrikli bisikletin üzerinde bulunan cep telefonunu 3 saniye içerisinde çalan hırsızlık şüphelisi şahıs, önce kameralara ardından polise yakalandı. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi 8504 Sokak üzerinde bulunan bir bakkala alışveriş için giren şahıs, elektrikli bisikletini bakkalın önüne park etti. Cep telefonunu da elektrikli bisikletin ön kısmına bırakan şahıs, bakkaldan alışverişini tamamladıktan sonra park ettiği bisikletinin yanında geldi. Bisikletin ön kısmında bulunan cep telefonunun yerinde olmadığını fark eden şahıs, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine hırsızlık olayının yaşandığı yere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yönlendirildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler cep telefonunu 3 saniye içerisinde çalarak bisikletiyle olay yerinden uzaklaşan şahsın G.A. olduğunu belirledi. Yapılan fiziki takibin ardından G.A. isimli şahıs yakalandı.
Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
Haber Videoları