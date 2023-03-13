6'lı koalisyonun adayının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklamasının ardından kavga ve kaos hız kesmeden devam ediyor.







MERAL AKŞENER KOALİSYONDAN GİTTİ GELDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 Mart'ta dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartının ardından 6 Mart'ta yeniden toplandı.







6 Mart'ta Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeki toplantı öncesi Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında Ankara'daki Marriot Otel'de bir görüşme gerçekleştirildi. ABD Büyükelçiliğinin yakınındaki o görüşmeye ilişkin bilgi verilmezken yapılan pazarlıklar kafalarda soru işareti bıraktı.







ADAY KILIÇDAROĞLU OLDU

Koalisyonun yaptığı pazarlıklar sonrası aday Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından ilk istifa haberi ittifakın küçük ortağı Gelecek Partisi'nden geldi. Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Muharrem Ödemiş, yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının "hayal kırıklığı" olduğunu belirterek partisinden istifa ettiğini bildirmişti.







KÜÇÜK ORTAKTAN BİR İSTİFA DAHA

6'lı koalisyonun bir diğer küçük ortağı DEVA Partisi'nden de bir istifa geldi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını "Hisseli harikalar kumpanyası" diye adlandıran DEVA Partisi Tokat İl Başkanı Av. Murat Kurnaz, "Zaman, emek ve hayallerimi, lokomotifi Kemal Kılıçdaroğlu olan hisseli harikalar kumpanyasının bir parçası yapmaya ruhum razı gelmiyor." İfadeleriyle partisinden istifa etti.