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Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli Hatay'da! ''Afet bölgesine sel olup aktık''

Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli Hatay'da! ''Afet bölgesine sel olup aktık''
13.03.2023 09:42

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, Hatay’ın Kırıkhan, Samandağ, Defne ve Antakya ilçelerinde depremzedelerle bir araya geldi...

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Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti. Kırıkhan'da önemli mesajlar verdi:




Devlet olarak tüm gücümüzle depremzede vatandaşlarımıza koştuk.
Yarım milyon insan deprem bölgesinde görev üstlendi. Deprem bölgesine sel olduk aktık.
Depremde zarar gören Hatay Havalimanı'nı 1 haftada işler hale getirerek çalışmaları hızlandırdık.
İki kez Hatay'a geldik. Bugün 3. kez Hatay'a gelmiş oluyorum. Hatay'ı asla yalnız bırakamayacağız.
Amacımız bir yıl içinde 319 bin konut ve köy evini sahiplerine teslim etmektir.
Şu ana kadar deprem bölgesinde 426 bin çadır kurduk. 2 ay içinde 100 bin konteyneri de faaliyete geçirmeyi planlıyoruz.
Katar'dan gelen konteynerlerde önceliği Hatay'a veriyoruz. Şu anda 30 bin konteyneri Hatay'lı depremzedelerin hizmetine sunuyoruz. Ana muhalefetin başındaki zat çiftçilere destek verilmediğinden bahsediyor. İşi gücü yalan, başka sermayesi yok.
Eğer sıkıntı yaşadıysanız bize düşen sizden helallik istemektir.

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