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ATA ittifakı kimler var? Ata ittifakı - Zafer Partisi Cumhurbaşkanı adayı kim? Sinan Oğan hangi partide?

ATA ittifakı kimler var? Ata ittifakı - Zafer Partisi Cumhurbaşkanı adayı kim? Sinan Oğan hangi partide?
13.03.2023 10:59

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Son dakika haberine göre, Zafer Partisi cumhurbaşkanı adayını duyurdu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı adaylarının Sinan Oğan olduğunu açıkladı. Peki, ATA ittifakı kimler var? Ata ittifakı - Zafer Partisi Cumhurbaşkanı adayı kim? Sinan Oğan hangi partide? Sinan Oğan kimdir? Zafer Partisi cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan kaç yaşında, nereli? Ata İttifakı nedir, ne demek? İşte merak edilenler!

Haber Videoları

Son dakika haberi... Zafer Partisi cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanı adaylarının Sinan Oğan olduğunu söyledi. Peki, Sinan Oğan kimdir? Zafer Partisi cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan kaç yaşında, nereli? Ata İttifakı nedir, ne demek? İşte haberin detayı.

SİNAN OĞAN KİMDİR?

Sinan Oğan, 1 Eylül 1967'de Iğdır'da doğdu. Marmara Üniversitesi İİBF mezunu olup yüksek lisans çalışmasını aynı üniversitede tamamlamıştır. Çok iyi düzeyde Rusça, iyi düzeyde İngilizce bilen Oğan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

ATA İTTİFAKI NEDİR?

Ümit Özdağ, cumhurbaşkanı adaylarının Sinan Oğan olduğunu açıkladı. Özdağ, sosyal medya hesabından ATA İttifakı olarak 2023 seçimleri için cumhurbaşkanı adayı olarak Sinan Oğan'ı göstereceklerini ifade etti.

ATA İTTİFAKI'NDA KİMLER VAR?
Ata İttifakı; Zafer Partisi, Adalet Partisi, Doğru Parti, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi'nden oluşuyor.

ATA İTTİFAKI PARTİLERİNİN GENEL BAŞKANLARI KİM?

Adalet Partisi Genel Başkanı Dr. Vecdet ÖZ

Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu

Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Mehmet Sağlam

Ülkem Partisi Genel Başkanı Neşet Doğan

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