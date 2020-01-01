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Papa Franciscus elini tutmak isteyen kadına vurdu!

01.01.2020 09:56

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus,  Vatikan'da  St. Peter's Meydanı'nda yılbaşı etkinlikleri kapsamında kalabalıktaki insanları selamladı. Papa, selamlama sırasında bir kadının elinin tutup bırakmamasına sert tepki göstererek kadının eline vurdu. Papanın tavrı karşısında kadın neye uğradığını şaşırdı.


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