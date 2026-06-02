İntihardan vazgeçti, muhabire saldırdı: O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 02 Haziran 2026 00:44 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2026 00:47

Aksaray'da akşam saatlerinde yaşanan olay, film sahnelerini aratmayan anlara sahne oldu. Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5413 Sokak'ta bulunan 4 katlı Serkan Apartmanı'nda meydana gelen olayda, ailesiyle birlikte yaşayan 17 yaşındaki Y.T., henüz bilinmeyen bir nedenle 4'üncü kattaki dairelerinin balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulundu.

İtfaiye Hava Yatağı Açtı, Polis İkna Etti

Gencin ailesinin panikle durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese kısa sürede polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olası bir atlama faciasına karşı balkonun hemen altına havalı atlama yatağı açarak önlem aldı. Polis ekiplerinin balkondaki gençle yürüttüğü yoğun ikna çabaları olumlu sonuç verdi ve 17 yaşındaki Y.T. güvenli bir şekilde balkondan içeriye alındı.

Ambulans Kapısından Fırlayıp Saldırdı: O Anlar Kamerada!

Asıl dehşet anları ise bu dakikadan sonra başladı. Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansa bindirilen genç, bir anda arka kapıyı açarak dışarı fırladı. Küfürler savurarak olay yerinde görevini yapan gazetecinin üzerine atlayan gözü dönmüş genç, polisin elinden de kurtularak kaçmaya çalışan muhabirin peşine düştü.

Kamerası yere düşen gazeteciyi uzun süre kovalayan ve adeta terör estiren genç, polisin biber gazlı müdahalesiyle güçlükle etkisiz hale getirilerek yeniden ambulansa taşındı. Gazetecinin can havliyle polis aracına sığındığı ve saldırıya uğradığı o şok anlar kameralara anbean yansıdı.