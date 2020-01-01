Başkan Erdoğan paylaştı: İşte 10 yılda yapılan hizmetler 01.01.2020 10:12

Başkan Erdoğan, "Geride bıraktığımız 2010'lu yıllarda ülkemize kazandırdığımız eserlere yenilerini eklemek için 2020'li yıllarda da çalışmaya, milletimize hizmetkar olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Erdoğan mesajında, "10 yılda neler yaptık?" başlığı altında bir de grafik paylaştı. Erdoğan'ın paylaştığı hizmetler A Haber ekranlarında ele alındı.

"10 YILDA NELER YAPTIK?"

Erdoğan mesajında, "10 yılda neler yaptık?" başlığı altında bir de grafik paylaştı.

Görselde son 10 yıl içinde yapılan köprüler, havalimanları, yüksek hızlı tren hatları ve hafızalara kazınan bazı eserler ile yerli silah ve savunma sistemlerinin üretim ve envantere giriş tarihlerine yer verildi.