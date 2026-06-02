Kayseri'de geniş çaplı asayiş uygulaması: Ekipler o mahalleyi didik didik aradı

Giriş Tarihi: 02 Haziran 2026 00:26 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2026 00:28

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, şehirde huzur ve güven ortamının sürdürülmesi, suç ve suçlularla mücadele edilmesi amacıyla geniş kapsamlı bir asayiş uygulamasına imza attı. Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyonla, kentin kritik noktalarında denetimlerin dozu artırıldı.

10 Ekip ve 25 Personelle Abluka

Özellikle Erenköy Mahallesi'ni hedef alan şok uygulamada, emniyet güçleri adeta abluka oluşturdu. Toplamda 10 ekip ve 25 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, mahallenin giriş ve çıkışları kontrol altına alındı. Şüpheli görülen tüm araçlar tek tek durdurulurken, sürücü ve yolculara yönelik detaylı GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrolü yapıldı. Araçların bagajları ve şahısların üstleri didik didik arandı.

Denetimler Kesintisiz Devam Edecek

Geniş güvenlik önlemleri altında yürütülen asayiş ve trafik uygulamasında herhangi bir olumsuzluğa veya suç unsuruna rastlanmadı. Mahalle sakinlerinin de takdirini toplayan operasyonun ardından Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden net bir mesaj geldi. Yetkililer, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak, şehirdeki asayişi en üst düzeyde tutmak adına bu tür şok denetimlerin aralıksız, kararlı ve eş zamanlı olarak devam edeceğini vurguladı.