Bursa'da iki katlı ev alev alev yandı: Yatalak hastayı komşuları ölümden kurtardı

Giriş Tarihi: 02 Haziran 2026 01:05 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2026 01:07

Bursa'da gece saatlerinde meydana gelen feci ev yangını, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Ahıska Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir binanın ikinci katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve pencerelerden taşan alevler, tüm sokağı dumana boğdu.

Yatalak Hastayı Komşuları Sırtında Taşıdı

Yangının çıktığı ikametin hemen bitişiğindeki evde yaşayan yatalak bir hastanın bulunması, olay yerinde adeta can pazarının yaşanmasına neden oldu. Bitişik binadaki alevlerin kendi evlerine de sıçrama tehlikesini fark eden mahalle sakinleri, büyük bir kahramanlık örneği sergiledi. Çevredeki vatandaşlar hızlıca eve girerek, yatağa bağımlı durumdaki yatalak hastayı el birliğiyle ve güvenli bir şekilde dışarı çıkarıp mutlak bir ölümden kurtardı.

İtfaiye 1 Saat Boyunca Amansızca Mücadele Etti

Yangını gören diğer vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, dumandan etkilenen vatandaşların olmaması ve patlama riskine karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak sokağı kapattı. İtfaiye ekipleri ise alev alev yanan ikinci kata dört bir yandan müdahale etti.

Ekiplerin yoğun ve titiz çalışmaları sonucu yangın, yaklaşık 1 saatlik amansız bir müdahalenin ardından bitişikteki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.