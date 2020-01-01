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Ankara'nın Altındağ ilçesinde yangın: 4 ölü, 9 yaralı

01.01.2020 08:56

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybederken 9 kişi de yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi 439. sokakta bulunan 3 katlı bir binanın alt katında sabah 06.30 sıralarında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı belirlenen yangında yılbaşı eğlencesi için evde bulundukları öğrenilen 4 kişi hayatını kaybetti 9 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yangında hayatını kaybedenlerin Seyfi G., Semih A. ve Naci C. olduğu bir kişinin ise kimliğinin tespit çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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