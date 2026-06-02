Fatih'te masaj salonunda şüpheli ölüm: Kafasını çarpıp hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 02 Haziran 2026 00:50 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2026 00:55

Olay, Molla Gürani Sokak'ta bulunan 7 katlı bir binanın 4'üncü katındaki masaj salonunda yaşandı. Ruhsatsız olarak işletildiği öne sürülen salona gelen 56 yaşındaki Ufuk S., içeride bulunduğu sırada bir anda dengesini kaybederek yere düştü.

Polis "Şüpheli Ölüm" Olarak Değerlendirdi

Masaj salonu çalışanlarının iddiasına göre, düşme esnasında kafasını sert bir şekilde zemine çarpan adam hareketsiz şekilde yerde kaldı. Çalışanların panikle durumu bildirmesi üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, talihsiz adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşanan ani can kaybı, polis ekipleri tarafından kayıtlara "şüpheli ölüm" olarak geçerken, Ufuk S.'nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna kaldırıldı.

Kaçak Masaj Salonu Mühürlendi!

Olay yeri inceleme ekiplerinin daire içerisindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından emniyet güçleri durumu zabıta ekiplerine bildirdi. Kısa sürede adrese gelen Fatih Belediyesi zabıta ekipleri, yaptıkları kontrollerde işletmenin ruhsatsız olduğunu tespit etti. Gerekli yasal işlemlerin ardından şüpheli ölümün gerçekleştiği kaçak masaj salonu mühürlenerek faaliyetine son verildi. Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma ve inceleme işlemleri titizlikle sürdürülüyor.