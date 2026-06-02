Batman'da düğün dönüşü araç takla attı: 6 yaralı

Giriş Tarihi: 02 Haziran 2026 01:41 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2026 01:43

Kentteki bir düğün merasimine katılan aile, eğlencenin ardından evlerine dönmek üzere yola çıktı. Ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç, Gercüş ilçesi çevre yoluna geldiği sırada sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Araç Hurdaya Döndü: Can Pazarı Yaşandı

Savrulan hafif ticari araç, yol ortasında takla atarak yan yattı. Çarpmanın şiddetiyle adeta hurdaya dönen aracın içerisinde bulunan aile fertleri can pazarını yaşadı. Kazayı gören diğer sürücülerin büyük bir panikle durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve güvenlik gücü sevk edildi.

Hastaneler Alarm Durumuna Geçti

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ve sağlık ekipleri, araçta sıkışan yaralıları titiz bir çalışmayla dışarı çıkardı. Feci kazada aralarında çocukların ve yaşlıların da bulunduğu aynı aileden toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ü olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.