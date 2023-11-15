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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023, 14:50 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2023, 15:59

Özgür Özel'in koltuk sevdası KKTC'deki törene gölge düşürdü! CHP'deki takiyenin böylesi... Hatay'a özel jetle Lefkoşa'ya tarifeli uçakla

CHP'nin acemi genel başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa'da düzenlenen törene gölge düşürdü. Protokolde oturacağı yeri beğenmeyen Özel, sinirli bir şekilde görevlilerle münakaşaya girdi. Bu durum "koltuk sevdalısı acemi tavşan" yorumlarını beraberinde getirdi. Öte yandan Hatay'a özej jetle giden Özgür Özel'in gördüğü tepki sonrası Lefkoşa'ya tarifeli uçakla gitmesi sahnelen riyakar siyaseti ve takiyeyi açık etti. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

Özgür Özelin koltuk sevdası KKTCdeki törene gölge düşürdü! CHPdeki takiyenin böylesi... Hataya özel jetle Lefkoşaya tarifeli uçakla
Özgür Özel'in koltuk sevdası KKTC'deki törene gölge düşürdü! CHP'deki takiyenin böylesi... Hatay'a özel jetle Lefkoşa'ya tarifeli uçakla

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