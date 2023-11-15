CHP'nin acemi genel başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa'da düzenlenen törene gölge düşürdü. Protokolde oturacağı yeri beğenmeyen Özel, sinirli bir şekilde görevlilerle münakaşaya girdi. Bu durum "koltuk sevdalısı acemi tavşan" yorumlarını beraberinde getirdi. Öte yandan Hatay'a özej jetle giden Özgür Özel'in gördüğü tepki sonrası Lefkoşa'ya tarifeli uçakla gitmesi sahnelen riyakar siyaseti ve takiyeyi açık etti. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.