Müge Anlı ile Tatlı Sert 2 bin 500'üncü bölümüyle ekrana geldi

24.09.2020 09:44

Müge Anlı ile Tatlı Sert, milyonları ekrana kilitledi. Bu yıl atv'de 13'üncü sezonuna girdi. Dün 2 bin 500'üncü bölümüyle ekrana geldi. Kırdığı rekorla Türk televizyon tarihine geçti.

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün 2500. Bölümüyle ekrana geldi. 13 sezon boyunca 2 bin 500 program yapan Müge Anlı ve ekibi ilk günden bu yana, başarılarıyla adını TV tarihine altın harflerle yazdırdı.

Bir televizyon programından çok daha fazlası!

Anlı, 13 sezon boyunca ekranda 3 bin 24 kayıp buldu, ayrı düşmüş 888 aileyi birbirileriyle kavuşturdu. 154 tane cinayet dosyası aydınlattı, Cumhurbaşkanı ve eşinin desteği ile başlattığı okuma-yazma seferberliğinde 1 milyon 155 bin vatandaş okuryazar olarak belgelerini aldı ve bu rakamla cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Öte yandan rekor bağış kampanyalarına da imza attı. Müge Anlı ve Dostları Aşevi markasıyla ülkemize 2 sabit, 10 mobil toplam 12 aşevi kazandırdı. Arakanlı Müslümanlar için Bangladeş'te 492 konutluk "Müge Anlı Mahallesi" inşa etti. Kaybolma riski yüksek vatandaşlarımızı güvence altına almak için başlattığı "Sevgi İzi" projesiyle 60 bine yakın vatandaşa Sevgi İzi uygulaması yapıldı. Kayıp can dostlarımızın yuvasına sağ salim kavuşturulması için başlattığı "Pati Buldular" projesiyle 459 kayıp patimizi bularak ailelerine teslim etti. Ele aldığı cinayet, kayıp ve kavuşturmaların yanında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza da yardımlarını sürdürerek, Müge Anlı severlerin bağışıyla gelen 18 bin 508 tekerlekli, 2 bin 230 akülü sandalye dağıttı. 15 bin 74 öğrenciye kırtasiye ve giyecek yardımı yaparak 302 tane bilgisayar, fotokopi makinası ve projeksiyon cihazı gönderdi. Tüm bunların yanı sıra Müge Anlı programda giydiği bin 900 tane elbisesini de hayranlarına yolladı.Duygularını dile getirmek isteyen Müge Anlı, "Gerçekten 2 bin 500 bölümü geride bıraktık. Nitelik değil nicelik önemli. Siz bu niceliği en üst seviyeye taşımak için her zaman yanımızda oldunuz. Bu ülkenin susmayan, güçsüzün yanında yer alan, iyiliğe inanan güçlü seslerine tüm izleyicilerime teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ben bir aracıyım sizlerin sayesinde mazlumların sesini duyurmaya çalışıyorum. Güçsüzün, adaletin yanında durduk. Bu duruşu sergilemeye devam edeceğiz. Keşke tüm izleyicilerimin adını teker teker okuma imkanım olsa, keşke tüm büyüklerime var gücümle sarılabilsem, teşekkür etsem. Bunca yıllık bu serüvende değişmeyen yol arkadaşlarım olan avukat Rahmi Özkan'a, Prof. Dr. Şevki Sözen'e, Prof. Dr. Arif Verimli' ye çok teşekkür ediyorum. Varlıklarıyla her zaman destek oldular. Benim abilerim oldular. İyi ki varsınız. Kocaman bir ekibim var yıllardır onlarla beraberim" Diyerek kutlama pastasını kesmek için tüm ekibini sahneye davet etti.