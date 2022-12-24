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Almanya’da cenaze skandalı! Ölen Türk vatandaşı Abdülkadir Sargın'ın naaşını yaktılar!

Almanya’da cenaze skandalı! Ölen Türk vatandaşı Abdülkadir Sargın'ın naaşını yaktılar!
24.12.2022 09:24

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Yumruklu saldırı kamerada!

Gurbetçi Abdülkadir Sargın, Almanya’da hayatını kaybetti. Cenazesi sırasında naaşının krematoryuma gönderildiği ve yakıldığı belirlendi! Aile şoka girdi. “İki günde cenaze hızlıca yakılmış. Neyi saklamak istediler?” diyerek duruma isyan etti. Hastanenin savunması ise ilginçti: Küllerini teslim edelim...

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Şaşkına çeviren olayın adresi Almanya'nın Hannover kentiydi.

Abdülkadir Sargın (71), Konya'da dünyaya geldi. Seneler önce çalışmak için gurbete gitti. 14 Aralık'ta başını duvara çarpması sonucu beyin kanaması geçirdi. Hemen MHH Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisine başlandı, ancak 19 Aralık'ta hayatını kaybetti.





Naaşı, İslami usullere göre defnedilmesi için cenaze işleri firmasına gönderildi. Ancak aile, gasilhanede şoka girdi. Çünkü kendilerine teslim edilen cenaze, Sargın'a ait değildi! Bunun üzerine durumu hastaneye bildirdi. Morgda çalışan görevlinin hatası sonucu cenazelerin karıştığı, Sargın'ın cenazesinin de krematoryumda yakıldığı belirlendi! Yaşadıkları skandal karşısında şoka giren aile, hukuk mücadelesi başlatacaklarını söyledi. Barış Sargın, "Almanya'da naaş yakılma işlemleri 3 hafta sürer. Ancak amcamın naaşı hızlıca yakıldı. Bu acele bizi şüphelendirdi. Ne saklamak istiyorlar? Bize küllerini teslim etmek istediler ancak nereden bileceğiz amcama ait olduğunu?" diyerek duruma isyan etti.





İLK SKANDAL DEĞİL
Barış Sargın, daha önce babasının da aynı hastanede benzer bir sağlık skandalı yaşadığını söyledi. "Burada 4 yıl önce babamın yanlışlıkla ayağını kestiler. Normalde sağ ayağının alınması gerekirken, sol ayağını aldılar. Ondan sonra da mecburen öteki ayağını da kesmek zorunda kaldılar. Babam felç. Konuşamıyor. İki ayağı yok. Aynı hastanede bu ikinci kez başımıza geliyor. Olayı sonuna kadar araştırmak istiyoruz" dedi.




Barış Sargın, "Olayla ilgili hukuk mücadelesi başlatacağız" dedi.

Hastane yetkilileri, Abdülkadir Sargın'ın küllerinin 28 Aralık'ta aile yakınlarına teslim edileceğini açıkladı.

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