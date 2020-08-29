Özel okullar indirim yapacak mı? Sektör temsilcisi canlı yayında açıkladı

29.08.2020 11:53

"Özel okullarda indirim olacak mı?" sorusu milyonlarca velinin en çok merak ettiği soruların başında geliyor. TÜM Özel Öğretim Kurumları Derneği Başkanı İbrahim Taşel A Haber canlı yayınına katılarak, konuya ilişkin "Beş eğitim derneği olarak zaten bu konuda bir bildiri yayınladık. Okullarımızın özellikle bu yıl fedakarlık yılı olması gerektiğini ifade ettik." açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde uzaktan eğitim çalışmaları ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.



Selçuk, özel okullarda indirim konusuna ilişkin "Özel okulların, velilerin talepleri doğrultusunda tedbirler alması noktasında beklentilerimizi çok net olarak ifade ettik. Onların da geçen bir deklerasyonu oldu. Biz talebe uyarak özel okullarda indirim yapma konusunda ki her bir okulun şartı, ücreti farklı, okula göre değişecek bir durum söz konusu. Her okulun bunu yapması konusunda bütün okul temsilcilerinin bir mutabakatı var." açıklamasında bulundu.



Bakan Selçuk'un açıklamalarının ardından TÜM Özel Öğretim Kurumları Derneği Başkanı İbrahim Taşel A Haber canlı yayınına katılarak gelişmeleri değerlendirdi.



Taşel, özel okullarda indirim konusuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:



Şimdi biz beş eğitim derneği olarak zaten bu konuda bir bildiri yayınladık. Okullarımızın özellikle bu yıl fedakarlık yılı olması gerektiğini ifade ettik. Şimdi burada bakanımız 2. Bir soru üzerine de söyledi. Okulların temel giderleri nedir? Bunu düşünmek lazım. Bunlardan birincisi öğretmen gideridir ki diğer giderlerin yaklaşık 7-8 katıdır bu gider. Bunun dışında KDV gideri vardır, vergi gideri vardır, stopaj gideri vardır. Bu tür giderler. Bunun yanı sıra tabi SGK primleri var ve bir de okulların çoğu bina olarak kiralık ve bu binaların kiraları var. Biz bunu hesapladığımızda neredeyse okul giderinin yüzde 90'ını bunlar oluşturuyor. Dolayısıyla buralarda herhangi bir eksiltmeye gitmek demek öğretmeni mağdur etmek, çalışanı mağdur etmek anlamına gelir.



Ancak biz de yaptığımız birçok görüşmede de olumlu dönüşler aldık. İnşallah devletimizin okullardan aldığı temel bir takım konularda iyileştirmeler olacağını biliyoruz. Ayrıca belki eğitim KDV de gündeme geliyor. Onda da belki bir indirime gidilecek. Bu konuda müjdeli haberler bekliyoruz. Bu anlamda birtakım tasarruflar olacak. Ayrıca okulların tasarruf edeceği başka ne var? Mesela doğalgaz gideri. Yine havuzu vardı, spor tesisi vardı bunların gideri, bazı eleman eksiltmeleri falan olursa, bunları mutlaka ve mutlaka veliye yansıtmaları gerektiğini okullarımıza ifade ettik. Onlar da bunu memnuniyetle karşıladılar.