Afyon’da katliam gibi kaza: Araçtan fırlayan kadın hayatını kaybetti!

Afyon’da katliam gibi kaza: Araçtan fırlayan kadın hayatını kaybetti!

Edinilen bilgilere göre, B.A. yönetimindeki 35 CFT 531 plakalı araç henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak savruldu. Kazanın şiddetiyle araçtan dışarı fırlayan M.K.’nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırılırken; yaralanan sürücü ve R.K.’nin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Emirdağ'da Trafik Kazası: Araçtan Fırlayan Kadın Hayatını Kaybetti

afyonkarahisar'ın emirdağ ilçesi topdere kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi ise yaralandı. edinilen bilgilere göre; b.a. idaresindeki 35 cft 531 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje girdi.

Orta Refüje Girip Yan Yattı

hızla refüje giren ve bir süre sürüklendikten sonra yan yatan araçta can pazarı yaşandı. çarpmanın şiddetiyle araçtan dışarı fırlayan m.k. isimli kadın, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. araç içerisinde bulunan sürücü b.a. ve yolcu r.k. ise vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

İnceleme Başlatıldı

yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. hayatını kaybeden m.k.'nin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü. kazada ağır hasar alan araç, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken; jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

