Ataşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet soruşturması: Teknik dinlemelerde iskan için 7 milyon dolar rüşvet talebi konuşuldu
CHP’li Ataşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında, Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile birlikte 20 şüpheli gözaltına alındı. İhale, imar ve iskan süreçlerinde milyon dolarlık rüşvet ağı kurulduğu iddiaları üzerine başlatılan operasyonda 45 adrese baskın düzenlenirken, MASAK ve HTS kayıtlarıyla desteklenen bulgular kapsamında belediye içindeki organize yapı deşifre edildi. Teknik dinlemelerde 7 milyon dolarlık iskan pazarlıklarının yanı sıra, “Binayı onların üstüne yapalım”, “Bunlar harbiden demek ki hak ediyorlar bazen ya” ifadeleri dikkat çekti.