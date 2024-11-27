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Osmaniye'de feci kaza! Otomobil sulama kanalına düştü: 1'i bebek 2 ölü!
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Osmaniye'de feci kaza! Otomobil sulama kanalına düştü: 1'i bebek 2 ölü!

Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 18:50 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2024 18:50

Osmaniye'nin Cevdetiye Toprakkale kara yolunda meydana gelen trajik kazada, bir otomobil sulama kanalına devrildi. Araçta bulunan 1 yaşın altındaki bebek ve sürücü hayatını kaybederken, araçtan atlayarak yaralanan bir kişi ise hastanede tedavi altına alındı.

Osmaniye'nin Cevdetiye Toprakkale kara yolunda yaşanan korkunç kazada, bir otomobil sulama kanalına devrildi. Kazada, 1 yaşından küçük bir bebek ve sürücü yaşamını yitirirken, diğer yolcu ağır yaralandı. Olayın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kaza Anı ve İlk Müdahale
Kazanın, 61 AEY 837 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Bayram'ın kontrolünü kaybetmesiyle gerçekleştiği öğrenildi. Otomobil, Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalına devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine hızla olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Mahsur Kalan Ali Bayram ve Bebek Nazır Bayram Kurtarılamadı
Araçta mahsur kalan sürücü Ali Bayram ve bebek Nazır Bayram, Osmaniye Belediyesi'ne bağlı dalgıç ekiplerinin başarılı müdahalesiyle sudan çıkarıldı. Her iki kişi ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamlarını yitirdiler.

Yaralı Yolcu Şeyma Mullamusa Hastaneye Sevk Edildi
Otomobilin sulama kanalına devrilmesi sırasında kapıyı açıp atlayan Şeyma Mullamusa, yaralanarak çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumu ciddi olan Mullamusa, Osmaniye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayla İlgili Soruşturma Başlatıldı
Sulama kanalına devrilen otomobilin neden kontrolden çıktığına dair incelemeler devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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