Bahçelievler’de doğum günü kana bulandı: Kıskançlık kavgası ölümle bitti

Olay, Şirinevler Mahallesi'nde sabaha karşı saat 04.00 sıralarında yaşandı. 30 yaşındaki Dovletmammet Ashyrov, kız arkadaşının yeni yaşını kutlamak üzere arkadaş grubuyla bir kafede toplandı. Kutlama sırasında gruptakiler ile kafede bulunan diğer müşteriler arasında "kıskançlık" nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Çevredekilerin müdahalesiyle kafe içerisinde son bulan gerginlik, tarafların dışarı çıkmasıyla yeniden alevlendi.

Boğazından bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Sokak ortasında birbirine tekme, yumruk ve bıçaklarla saldıran iki grubun kavgası saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kavga sırasında boğazından ağır şekilde bıçaklanan Dovletmammet Ashyrov, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda Ashyrov'un arkadaşı ile birlikte toplam 4 kişi yaralandı.

Saldırgan taksiyle kaçarken yakalandı

Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen yaralı şüpheli Alembeg M., olay yerinden taksiyle kaçmaya çalışırken Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şirinevler Meydanı'nda yakalandı. Hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen Alembeg M. ve olayla bağlantılı bir şüpheli daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.