CANLI YAYIN
Geri
Kamyon alev alev yandı, vatandaşlar seferber oldu!

Kamyon alev alev yandı, vatandaşlar seferber oldu!

Bingöl’de seyir halindeyken motoru alev alan kamyonu söndürmek için yoldan geçen sürücüler yardıma koştu. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle facianın eşiğinden dönülürken, araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Olay, Bingöl'ün Kuruca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda ilerleyen kamyonun motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı.

Vatandaşların Müdahalesi Yetersiz Kaldı

Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar ve yoldan geçen sürücüler, araçlarındaki yangın tüpleriyle alevleri söndürmek için seferber oldu. Ancak yangının hızla büyümesi üzerine yapılan bireysel müdahaleler sonuçsuz kaldı.

İnceleme Başlatıldı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sonucu kamyonda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Yetkililer, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.

Bunlar da Var

Bursa Orhangazi’de TIR tankere çarptı: 1 ölü
Bursa Orhangazi’de TIR tankere çarptı: 1 ölü
Uşak'ta kaza: 4 ölü 34 yaralı!
Uşak'ta kaza: 4 ölü 34 yaralı!
Bosch'un Anneler Günü reklamı yayından kaldırıldı
Bosch'un Anneler Günü reklamı yayından kaldırıldı
Gaziantep'te "süper hücre" fırtınası: Ağaçlar kökünden söküldü
Gaziantep'te "süper hücre" fırtınası: Ağaçlar kökünden söküldü

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle