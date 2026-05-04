Kamyon alev alev yandı, vatandaşlar seferber oldu!

Olay, Bingöl'ün Kuruca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda ilerleyen kamyonun motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı.

Vatandaşların Müdahalesi Yetersiz Kaldı

Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar ve yoldan geçen sürücüler, araçlarındaki yangın tüpleriyle alevleri söndürmek için seferber oldu. Ancak yangının hızla büyümesi üzerine yapılan bireysel müdahaleler sonuçsuz kaldı.

İnceleme Başlatıldı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sonucu kamyonda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Yetkililer, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.