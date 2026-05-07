Bingöl’de zehir tacirlerine darbe!

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında kent genelinde geniş çaplı bir operasyon başlattı. Sokak satıcılarına ve uyuşturucu sevkiyatına yönelik yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere baskın düzenlendi.

Zehir ve silah ele geçirildi

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 68 adet sentetik ecza maddesi, 3 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve suçta kullanıldığı değerlendirilen 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu zehir maddelerinin piyasaya sürülmesi son anda engellendi.

4 şüpheli tutuklandı

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlıların tamamı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bingöl polisinin uyuşturucu şebekelerine yönelik kararlı mücadelesinin artarak devam edeceği vurgulandı.