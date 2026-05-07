Kübra Yapıcı cinayetinde ceset bulundu: Önce yakıp sonra baraja atmışlar!
Günlerdir kayıp olarak aranan Kübra Yapıcı dosyasında, jandarma ve emniyet ekiplerinin titiz takibi sonuç verdi. Başüpheli İlyas Umur Dalğar, ifadesinde cinayeti işledikten sonra sergiledikleri vahşi yöntemi tek tek anlattı. Dalğar'ın, "Cesedi yaktıktan sonra parçalarını baraja attık" şeklindeki beyanı üzerine Antalya’nın Korkuteli ilçesindeki baraj gölüne sevk edilen su altı arama ekipleri, ulaştıkları bulgularla cinayeti tescilledi.