Fethiye’de mazot yüklü tanker bomba gibi alev aldı

Olay, saat 14.30 sıralarında Fethiye'nin Göcek Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 15 ton mazot yüklü olan tanker, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından bir anda alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm tankeri sararken, istasyon çalışanları ve vatandaşlar büyük korku yaşadı.

İstasyon savaş alanına döndü

Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, o sırada istasyonda bulunan bir otomobil ile motosiklete de sıçradı. Motosiklet ve mazot yüklü tanker saniyeler içinde kullanılamaz hale gelirken, otomobilin ön kısmında ciddi hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak alanı boşalttı.

1 saatlik nefes kesen mücadele

Olası bir patlama riskine karşı adeta zamanla yarışan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, toplam 7 araç ve 17 personelle yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışma sonucunda alevler yakıt depolarına sıçramadan söndürüldü.