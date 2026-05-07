Elazığ'da kavşak savaş alanına döndü: 3 yaralı

Olay, Elazığ'ın en işlek noktalarından biri olan Malatya Caddesi üzerindeki Hazardağlı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; henüz sürücüleri belirlenemeyen bir hafif ticari araç, bir cip ve bir otomobil, kavşak içerisinde çarpışarak zincirleme kazaya yol açtı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Ekipler seferber oldu

Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine vakit kaybetmeden sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışma ihtimaline karşı güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde gerçekleştirdi.

Tedavi altına alındılar

Yaralılar, olay yerindeki ilk yardımın ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü. Polis ekipleri kavşaktaki kamera kayıtlarını incelemeye alarak kazayla ilgili soruşturma başlattı.