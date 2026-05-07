Motosikletli sürücünün acı sonu! Tırla çarpıştı, olay yerinde hayatını kaybetti

Fethiye’de mazot yüklü tanker bomba gibi alev aldı

Kazanın ardından tır sürücüsü O.K., polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, motosiklet sürücüsü Kemal Oral'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Olay, Hatay'ın Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kemal Oral idaresindeki sepetli motosiklet, cadde üzerinde seyir halindeyken sürücüsü O.K. olan tırla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten savrulan sürücü ağır yaralandı.