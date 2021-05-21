‘’Operasyon medyası’’ A Haber’i hedef aldı! İftira yine ellerinde patladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize’nin İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti yaptığı sırada, bir grup vatandaşın HDP ile ittifak tepkisi ile karşılaştı. Ziyaretin ardından başlayan tartışmalarla ilgili sosyal medyada ve bir kısım CHP ve FETÖ yanlısı medyada A Haber yine hedef gösterildi. Peki işin gerçeği neydi? Neden A Haber'e saldırdılar? Haberin detayları...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize'deydi ve vatandaşlarla bir araya geldi. Buraya kadar her şey normaldi ancak ardından vatandaşlarla bir tartışma çıktı. O tartışmayı A Haber ve tüm basın kuruluşları takip ettiler. Fakat yaşanan tartışmalar Halk TV'de çok daha farklı bir şekilde yansıtıldı. Akşener'e gösterilen tepkiyi etkisizleştirmek için A Haber'e iftira attı. İşte CHP medyasının kurduğu kumpasın ayrıntıları...

Memleket Meselesi sunucusu Gökhan Kurt, Halk TV'de atılan iftirayı böyle çürüttü:

"Biz A Haber olarak yayın hayatına başladığımız ilk günden beri 81 ilin tamamında ve dünyanın pek çok önemli başkentlerinden canlı yayınlarla gelişmeleri izleyicilerimize aktarıyoruz. Biz olay neredeyse haber merkezimiz de her zaman oraya taşıyoruz ve gelişmeleri anbean canlı yayınlarla muhabirlerimiz vasıtasıyla ekiplerimiz aracılığıyla aktarmaya gayret ettik ve bundan sonra da gayret etmeye devam edeceğiz.

Biz aynı zamanda tabii ki liderleri de takip ediyoruz. Çünkü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yapmış olduğu bu ziyaret habercilik açısından çok önemli bir ziyaret. Çünkü Akşener'in son bir haftadır yapmış olduğu açıklamalar gündemin ilk sırasında yer aldı. Dedikleri gibi bir provokasyon amacıyla değil A Haber orada gazetecilik yapmak amacıyla Rize'ydi.

BİZ NERELERDEYİZ?

İstanbul, haber üssümüzün bulunduğu nokta. Ankara da aynı şekilde ikinci bir haber üssümüzün bulunduğu nokta. Trabzon'da, Erzurum'da, Muş'ta, Diyarbakır'da, Kayseri'de, Konya'da... Türkiye'de televizyon kanalları açısından en geniş haber ağı ve en geniş bölge müdürlüklerine sahip televizyon kanallarından biriyiz ve biz bunu gururla söylüyoruz. Çünkü Türkiye'nin bu haber ağı sayesinde 81 ilden ve aynı zamanda yurt dışındaki temsilciliklerimiz aracılığıyla dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir olay olduğunda anında yayınları bizzat kendi görüntülerimizle sizlere aktarıyoruz. Bizim işimiz habercilik yapmak, haber neredeyse biz gazeteciler olarak oraya gidip canlı yayınlarla aktarıyoruz.

A HABER ÇALIŞANLARINI HEDEF GÖSTERDİLER!

Rize'de Meral Akşener'in ziyaretini takip eden A Haber Muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım olayla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Biz gazeteciyiz ve bir siyasi parti lideri bizim de görev alanımız içerisinde bulunan Rize'ye geliyor bunu da takip etmemiz en doğal şey. Biz o noktaya geldiğimizde zaten tartışma başlamıştı. Daha iyi ses alabilmek için mikrofonu uzattık. Biz o kadınla daha sonra röportaj gerçekleştirdik ve bunu da ekranlara getirdik. Daha önceden tanışma gibi bir şey yok. Biz tartışmanın yarısında dahil olduk."

Kurt'un açıklamalarının devamı şöyle:

"Bizi Rize'de olduğumuz için suçlayanlara bir yanıt vermek istiyoruz. 'ABD merkezli gazetenin muhabirinin eylemcilerin çadırda görüntü vermesi soru işaretlerine neden oldu' haberi dikkat çekiyor. A Haber'i Rize'de görev yaptığı için suçlayanlara bu soruyla yanıt veriyoruz. New York Times'ın foto muhabiri de İkizdere'de. O zaman bu soruyu da sormak gerekiyor: New York Times'ın foto muhabiri neden İkizdere'de? Ve neden bizi görevimizi yaptığımız için suçlayanlar bu fotoğraf karesine nasıl bir yanıt verecekler? Bu sorunun da yanıtı bekliyoruz A Haber Ailesi olarak..."