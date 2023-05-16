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Onursal Adıgüzel görevden alındı! CHP'de ilk fatura kesildi |Video

Onursal Adıgüzel görevden alındı! CHP'de ilk fatura kesildi |Video
16.05.2023 10:02 - Son Güncelleme: 16.05.2023 10:03

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CHP'de 14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerinin ilk faturası kesildi. CHP'de bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini üstlenen Onursal Adıgüzel, partide 2018'den beri sürdürdüğü görevinden ayrıldığını bildirdi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, partide 2018'den beri sürdürdüğü görevinden ayrıldığını bildirdi.

Adıgüzel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"13. cumhurbaşkanı adayımız ve birlikte yürümekten onur duyduğum Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürmekte olduğum, Cumhuriyet Halk Partisi bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevimden, kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen ayrılıyorum."

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