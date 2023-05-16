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İbrahim Kalın'dan ''Sinan Oğan'' açıklaması! | VİDEO

İbrahim Kalın'dan ''Sinan Oğan'' açıklaması! | VİDEO
16.05.2023 11:27 - Son Güncelleme: 16.05.2023 11:33

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Son dakika haberi... Katıldığı A Haber canlı yayınında konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İkinci tur bizim için daha kolay. Fark kapanacak gibi değil. Türk milletinin kahir ekseriyeti istikrarın sürmesinden yana tavır aldı. "Sinan Oğan ile bir görüşme olmadı. Devletin bekası üzerinde bir pazarlık söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi... Katıldığı A Haber canlı yayınında konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İkinci tur bizim için daha kolay. Fark kapanacak gibi değil. Türk milletinin kahir ekseriyeti istikrarın sürmesinden yana tavır aldı." ifadelerini kullandı.

Kalın'ın açıklamlarından önemli bölümler şu şekilde:
- Oy farkının kapanacağını düşünmüyorum.
- Sinan Oğan'ın devletin bekasına vurgusunu biliyoruz.
- Sinan Oğan'ın 5 puanlık oyu nereye gider tartışmaları da devam ediyor. Bu 5.17'lik kitle bütün halinde şu tarafa veya bu tarafa gider demek aceleci bir tavır olur. O kitlede muhtemelen kendi değerlendirmelerinde bulunacak.

SİNAN OĞAN İLE BİR GÖRÜŞME OLMADI
- Henüz bir görüşme olmadı. Devletin bekası üzerinde bir pazarlık söz konusu olamaz.

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