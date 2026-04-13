Ömer Çelik'ten Uganda Genelkurmay Başkanı'na yanıt: "Bu çıkışlara anlam veremiyoruz"

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba'nın sosyal medya üzerinden Türkiye'yi hedef alan ve kısa süre sonra silinen paylaşımlarına değindi. Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle olduğu gibi Uganda ile de sağlıklı bir ilişki yürüttüğünü belirten Çelik, "Türkiye'nin Uganda ile sorunu yok" diyerek gerilimi düşüren ancak net bir duruş sergileyen ifadeler kullandı.

Tutarsız Açıklamalara Tepki

Kainerugaba'nın geçmişte de benzer fevri ve tutarsız çıkışlarla dünya basınında yer aldığını hatırlatan Çelik, söz konusu tehdit mesajlarının diplomatik bir karşılığının bulunmadığına işaret etti. Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Genelkurmay Başkanı bazen bu tip açıklamalarla gündeme geliyor, anlam veremiyoruz."

Ankara'nın Gündeminde Yer Bulmadı

Paylaşımların neden yapıldığına dair bir anlamlandırma yapılamadığını vurgulayan Sözcü Çelik, Türkiye'nin dış politika vizyonunun bu tür bireysel ve anlık çıkışlarla değişmeyeceğinin altını çizdi. Sosyal medyadaki bu hareketliliğin, iki ülke arasındaki resmi diplomatik sürece bir etkisi olmadığı mesajı verildi.