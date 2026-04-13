56 ilde DEAŞ'a dev operasyon: 525 şüpheli yakalandı

Dev Operasyonun Düğmesine Basıldı

Türkiye genelinde terörle mücadele kararlılıkla sürerken, İçişleri Bakanlığı koordinesinde 56 ili kapsayan dev bir operasyona imza atıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve MİT Başkanlığı'nın Cumhuriyet Başsavcılıkları ile tam uyum içerisinde yürüttüğü çalışmalar neticesinde, terör örgütü DEAŞ'ın hücre yapılanmalarına ağır darbe indirildi.

Finans Kaynakları ve Hücre Yapılanmaları Hedefte

Operasyon kapsamında mercek altına alınan 525 şüphelinin; terör örgütüne finansal destek sağladığı, geçmiş dönemlerde örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü ve haklarında kesinleşmiş aranma kayıtları bulunduğu tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlenerek örgütün Türkiye ayağındaki hareket kabiliyeti kısıtlandı.

Güvenlik Birimlerinden Tam Koordinasyon

İçişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna duyurulan operasyon, terörle mücadeledeki stratejik iş birliğini bir kez daha ortaya koydu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, operasyonların genişleyerek devam edeceği ve terörün her türlü kaynağının kurutulmasına yönelik adımların tavizsiz uygulanacağı vurgulandı.