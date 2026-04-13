CANLI YAYIN
Geri
Kırıkkale'de feci kaza: Şükrü Tunç vefat etti

Kırıkkale’de öğle saatlerinde meydana gelen feci kazada, kontrolünü kaybettiği motosikletiyle bir gecekondunun bahçesine yuvarlanan 73 yaşındaki Şükrü Tunç olay yerinde yaşamını yitirdi. Sanayi Mahallesi’ni yasa boğan kazanın ardından polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Kırıkkale Merkez'e bağlı Sanayi Mahallesi 1327'nci Sokak'ta bugün öğle saatlerinde trajik bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şükrü Tunç (73) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir gecekondunun bahçesine devrildi.

Olay Yerinde Acı Haber

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye vakit kaybetmeksizin sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk kontrollerde, yaşlı sürücü Şükrü Tunç'un kaza anında hayatını kaybettiği tespit edildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Tunç'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Emniyet güçleri, kazanın meydana geliş nedenine ilişkin çok yönlü bir inceleme başlattı.

Bunlar da Var

Sivas'ta futbolcuları taşıyan taksi kaza yaptı: 6 yaralı
Sivas'ta futbolcuları taşıyan taksi kaza yaptı: 6 yaralı
Merdivenlerden düşüp yan yatan araçta sıkışan yolcuyu itfaiye kurtardı
Merdivenlerden düşüp yan yatan araçta sıkışan yolcuyu itfaiye kurtardı
Kasımpaşa’dan çıkan 50 yıllık hatıra! Huzurevinde kalan kadın Başkan Erdoğan'ı anlattı: "Daha çocukken farklıydı"
Kasımpaşa’dan çıkan 50 yıllık hatıra! Huzurevinde kalan kadın Başkan Erdoğan'ı anlattı: "Daha çocukken farklıydı"
MSB tek fotoğrafla İsrail'e mesajı verdi: Tarih bilir!
MSB tek fotoğrafla İsrail'e mesajı verdi: Tarih bilir!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle