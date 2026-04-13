Kırıkkale Merkez'e bağlı Sanayi Mahallesi 1327'nci Sokak'ta bugün öğle saatlerinde trajik bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şükrü Tunç (73) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir gecekondunun bahçesine devrildi.

Olay Yerinde Acı Haber

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye vakit kaybetmeksizin sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk kontrollerde, yaşlı sürücü Şükrü Tunç'un kaza anında hayatını kaybettiği tespit edildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Tunç'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Emniyet güçleri, kazanın meydana geliş nedenine ilişkin çok yönlü bir inceleme başlattı.