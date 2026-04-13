Kırıkkale'de feci kaza: Şükrü Tunç vefat etti
Kırıkkale’de öğle saatlerinde meydana gelen feci kazada, kontrolünü kaybettiği motosikletiyle bir gecekondunun bahçesine yuvarlanan 73 yaşındaki Şükrü Tunç olay yerinde yaşamını yitirdi. Sanayi Mahallesi’ni yasa boğan kazanın ardından polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.
Kırıkkale Merkez'e bağlı Sanayi Mahallesi 1327'nci Sokak'ta bugün öğle saatlerinde trajik bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şükrü Tunç (73) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir gecekondunun bahçesine devrildi.
Olay Yerinde Acı Haber
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye vakit kaybetmeksizin sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk kontrollerde, yaşlı sürücü Şükrü Tunç'un kaza anında hayatını kaybettiği tespit edildi.
Soruşturma Devam Ediyor
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Tunç'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Emniyet güçleri, kazanın meydana geliş nedenine ilişkin çok yönlü bir inceleme başlattı.