Artvin'de ambulans uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 4 yaralı

Buzlanan Yol Felakete Davetiye Çıkardı

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Kayadibi köyü mevkiinde, sabah saatlerinde yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Köyden hasta aldıktan sonra dönüş yoluna geçen arazi tipi ambulans, kar yağışı ve şiddetli buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlanan araç, karla kaplı zeminde durabildi.

30 Metrelik Uçurumda Can Pazarı

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve Şavşat Arama Kurtarma (ŞAK) ekipleri sevk edildi. Sarp arazide halatlarla uçuruma inen ekipler, hurdaya dönen ambulansın içinde mahsur kalanlara ulaştı. Yapılan ilk kontrollerde, nakil edilen hastanın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sağlık Ekiplerinin Durumu Kritik

Kazada yaralanan 3 sağlık personeli ve 1 hasta yakını, ekiplerin yoğun çabasıyla uçurumdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürerken, hayatını kaybeden vatandaşın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Yetkililer, bölgede devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı sürücüleri en üst düzeyde dikkatli olmaları konusunda uyardı.