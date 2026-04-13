Adana İl Emniyet Müdürlüğü, toplum ahlakını bozan ve fuhşa aracılık eden işletmelere yönelik mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından kent merkezinde faaliyet gösteren iki farklı spa-masaj salonuna operasyon başlattı.

Operasyonda Ele Geçirilenler Şaşırttı

Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda polis ekipleri detaylı arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen:

120 bin TL değerinde altın,

42 bin TL nakit para,

51 adet uyuşturucu hap ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

9 Mağdur Kadın Koruma Altına Alındı

Masaj salonlarında zorla veya kandırılarak fuhşa sürüklendiği tespit edilen 9 mağdur kadın, polis ekiplerince kurtarıldı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen kadınlar, işlemlerinin ardından ilgili kurumlara yönlendirilirken, işletme içerisinde fuhşa yer ve imkan sağlayan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Adli Süreç: Çete Üyeleri Cezaevinde

Gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9'u "Fuhşa teşvik, aracılık veya yer temini" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla, 1 kişi ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Yetkililer, benzer yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi amacıyla denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi.