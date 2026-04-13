Malatya Hekimhan’da feci kaza: 2 ölü 10 yaralı

Malatya'nın Hekimhan ilçesi, gece saatlerinde gelen acı bir kaza haberiyle sarsıldı. Güvenç Mahallesi mevkiinde maden işçilerini taşıyan servis minibüsünün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan kaza, bölgedeki maden camiasını ve aileleri yasa boğdu.

Kontrolden Çıkan Minibüs Metrelerce Sürüklendi

Olay, Mustafa Özdemir idaresindeki 44 S 7810 plakalı minibüsün seyir halindeyken kontrolden çıkmasıyla meydana geldi. Şarampole devrilen araçtaki işçilerin yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekiplerinden oluşan çok sayıda personel sevk edildi.

Olay Yerinde ve Hastanede Acı Haber

Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk kontrollerde, işçilerden Hamza Günay'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazada yaralanan sürücü ve beraberindeki 11 işçi, hızla Hekimhan Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Ancak burada tedavi altına alınan yaralılardan Ali Yücel, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı.

10 Yaralının Tedavisi Devam Ediyor

Feci kazada yaşamını yitiren işçilerin cansız bedenleri, otopsi işlemleri yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren 10 yaralının durumunun yakından takip edildiği öğrenilirken, jandarma ekipleri kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı.