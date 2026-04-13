Antalya Açıklarında Korkutan Sarsıntı: 4.7'lik Deprem Kamerada

Akdeniz'de bugün saat 11:59 sularında meydana gelen deprem, Antalya ve çevre ilçelerde kısa süreli paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Demre ilçesi açıklarında kaydedilen 4.7 büyüklüğündeki sarsıntı, kıyı şeridinde kuvvetli şekilde hissedildi.

"Deprem Oluyor" Diyerek Dışarı Koştular

Depremin şiddetinin en net görüldüğü noktalardan biri Demre'deki bir iş yeri oldu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sakin bir şekilde sohbet eden bir grubun sarsıntıyla birlikte yaşadığı panik anları yer aldı. Gruptakilerden birinin sarsıntıyı fark ederek "Deprem oluyor" uyarısı yapmasıyla birlikte, içeridekilerin hızla kapıya yönelerek kendilerini sokağa attıkları görüldü.

Can ve Mal Kaybı Bildirilmedi

Sarsıntının ardından yerel kaynaklardan ve yetkililerden alınan ilk bilgilere göre, ilçede herhangi bir can kaybı veya ciddi bir yapısal hasar tespit edilmedi. Depremin derinliği ve merkez üssüyle ilgili teknik veriler paylaşıldıktan sonra bölgedeki ekiplerin tedbir amaçlı saha tarama çalışmalarına başladığı öğrenildi.

Bölge Halkı Teyakkuzda

Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından vatandaşlar bir süre açık alanlarda beklemeyi tercih etti. Yerel yetkililer, sarsıntının ardından olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunurken, şu an için durumun normale döndüğü bildirildi. Deprem anına ilişkin görüntüler, sosyal medyada da kısa sürede en çok paylaşılanlar arasına girdi.