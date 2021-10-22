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Ölümle tehdit eden kocası otomobilinin camlarını kırdı! Yaşadığı dehşeti anlattı: Babam seni öldürür

Ölümle tehdit eden kocası otomobilinin camlarını kırdı! Yaşadığı dehşeti anlattı: Babam seni öldürür
22.10.2021 12:17
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Gaziantep'te Fatma Çalışkan (27), geçen yıl boşandığı eşi Mustafa O.’nun (36) kendisini sürekli ölümle tehdit ettiğini, son olarak 2 çocuğu yanındayken yolunu kesip otomobilinin camlarını kırdığını söyledi. Olayın ardından çocuklarının çok korktuğunu dile getiren Çalışkan, 4 yaşındaki oğlu Mehmet Fatih'in kendisine 'babam seni öldürür, dışarı çıkmayalım' dediğini belirtti. Yetkililerden yardım isteyen Çalışkan "Devletimizden sesimi duymalarını istiyorum. Çünkü bu olay, ilk değil. İlk uzaklaştırma şikayetim değil. Yine ilk zararı ve hasarı da değil" dedi.

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