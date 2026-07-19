AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: "Kıbrıs davasında tarihin doğru tarafındayız"

Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 19:08

"Federasyon defteri kapanmıştır, çözüm iki devletlidir"

Kıbrıs meselesinin 86 milyonun ortak davası olduğunu belirten Yayman, Türkiye'nin adadaki net duruşunu şu sözlerle aktardı:

"Biz dün de bugün de Kıbrıs davasında tarihin doğru tarafındayız. Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler kürsüsünde dile getirdiği gibi artık eşit statülü, siyasal egemenlik temelinde bir süreçteyiz. Federasyon tartışmaları tamamen geride kalmıştır ve çözüm iki devletli çözümdür. Kıbrıs Türkü'nü yok sayan herhangi bir müzakere arayışını doğru bulmamaktayız. Bu meselede artık top çevirme zamanı geride kalmıştır."

"Rum tarafının silahlanması doğrudan Kıbrıs Türk halkınadır"

Avrupa Parlamentosu'ndaki Türk askerini hedef alan iddiaları "deli saçması" olarak nitelendiren ve yok saydıklarını belirten Yayman, Rum yönetiminin son dönemdeki savunma politikalarını eleştirdi:

"Güney Kıbrıs Rum tarafı; Fransa, İsrail ve Hindistan ile yaptığı uzun menzilli füze ve askeri işbirliği anlaşmalarıyla adayı bir silah deposu haline getirmiştir. Bu tehdit doğrudan Kıbrıs Türk halkınadır. Kıbrıs Türk halkının ve KKTC'nin geleceği, Türkiye'nin geleceğidir. Türkiye bu konularda asla bir oldu bittiye müsaade etmeyecektir. Dün nasıl ki 'Ya Taksim Ya Ölüm' yaklaşıldıysa, Türkiye bugün de bu noktadan bir milim geri adım atmayacaktır."

"Metehan'daki provokasyonları not ediyoruz"

Metehan Sınır Kapısı'nda yaşanan hareketlilikleri ve Kıbrıs Türk halkını tahrik eden yürüyüşleri yakından takip ettiklerini söyleyen Yayman, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

"Rum tarafının tahrik eden davranışlarını Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC olarak not etmekteyiz ve stratejik sabırla izlemekteyiz. Biz adada barışın, esenliğin ve huzurun olmasını istiyoruz ancak suları tersine akıtmak mümkün değildir. Adadaki Türk varlığına tahammülü olmayanlar şu gerçeği kabul edecekler: Adada Türkler vardır ve var olmaya devam edeceklerdir. Bu vesileyle 1974 Mutlu Barış Harekâtı şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman Mehmetçiğimizi saygıyla selamlıyorum."