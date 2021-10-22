Denizli'de sağlıkçı heykelleri tepki çekti! İşte Merkezefendi'de yaratığa benzeyen o heykeller!

CHP'nin heykel çalışmalarında çığır açtı! İnsandan çok yaratığa benzeyen sağlık personeli gündem oldu. Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yoğun bir çalışma dönemi geçiren sağlık çalışanlarına ithafen inşa ettiği tematik sağlık parkında yer alan heykellerin estetik ve mimari yapısı tartışma konusu oldu. Heykelleri eleştiren Merkezefendi Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Yavuz Aki, çocuklarımız bu heykelleri görüp korkabilir derken, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun ise "Sanat eseri olarak görülmemelidir. Sadece saygı amaçlı yapıldı. Bura da kötü bir niyet yok" diyerek heykeli savundu. Haberin detayları...