Haberler Haber Videoları SON DAKİKA: MİT'in enselediği MOSSAD ajanından şok itiraf: Bilgileri Zürih'te verdim! Yalan makinesine bağlanmışlar

SON DAKİKA: MİT'in enselediği MOSSAD ajanından şok itiraf: Bilgileri Zürih'te verdim! Yalan makinesine bağlanmışlar

SON DAKİKA: MİT'in enselediği MOSSAD ajanından şok itiraf: Bilgileri Zürih'te verdim! Yalan makinesine bağlanmışlar
22.10.2021 14:09 - Son Güncelleme: 22.10.2021 14:11
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Türkiye'deki MOSSAD ajanlarına Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yapılan operasyon gündeme bomba gibi düştü. Türkiye'deki Filistinliler'le ilgili bilgiler topladığını, çeşitli fişleme dosyaları karşılığında binlerce euro aldığını anlatan M.A.S., "Mossad yetkilisiyle İsviçre'de yüz yüze görüştüm. Bana dizüstü bilgisayarda dosya şifrelemeyi öğretti" dedi. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, operasyonun tüm detaylarını A Haber canlı yayınında anlattı. Şimşek, "Yarının manşetini buradan atalım" ifadelerini kullarak çok çarpıcı detaylar paylaştı. Şimşek, Ahmed Zahid'in yalan makinesine bağlandığını da aktardı.

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